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«ميدو» يبلغ « مرتضى منصور »التشكيل هاتفيًا .. ورئيس النادي يعترض ويطلب 3 تعديلات

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«ميدو» يبلغ « مرتضى منصور »التشكيل هاتفيًا .. ورئيس النادي يعترض ويطلب 3 تعديلات «ميدو» يبلغ « مرتضى منصور »التشكيل هاتفيًا .. ورئيس النادي يعترض ويطلب 3 تعديلات

مرتضى منصور

كشفت مصادر لـ«ONA» ،  أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أجرى اتصال هاتفي مع ” ميدو ” المدير الفني لنادي الزمالك ، وكشف ” ميدو” أن ينوي الدفع بـ”عمر جابر” كلاعب وسط بدلًا من من اللعب كـ”باك يمين”، والدفع بـ”شيكابالا” كلاعب أساسي.

وقالت المصادر أن المستشار مرتضى أببدى غضبه واعتراضه على التشكيل ، وطالبه بعمل بعض التغييرات ، محذرًا من مصيره في الاستمرار في التدريب.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة الأهلي في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر بالدوري الممتاز.

 

 

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