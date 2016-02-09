«ميدو» يبلغ « مرتضى منصور »التشكيل هاتفيًا .. ورئيس النادي يعترض ويطلب 3 تعديلات

كشفت مصادر لـ«ONA» ، أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أجرى اتصال هاتفي مع ” ميدو ” المدير الفني لنادي الزمالك ، وكشف ” ميدو” أن ينوي الدفع بـ”عمر جابر” كلاعب وسط بدلًا من من اللعب كـ”باك يمين”، والدفع بـ”شيكابالا” كلاعب أساسي.

وقالت المصادر أن المستشار مرتضى أببدى غضبه واعتراضه على التشكيل ، وطالبه بعمل بعض التغييرات ، محذرًا من مصيره في الاستمرار في التدريب.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة الأهلي في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر بالدوري الممتاز.