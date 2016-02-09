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مصطفى حجاج ضيف عمرو الليثي في «بوضوح» الأربعاء المُقبل‎

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مصطفى حجاج ضيف عمرو الليثي في «بوضوح» الأربعاء المُقبل‎ مصطفى حجاج ضيف عمرو الليثي في «بوضوح» الأربعاء المُقبل‎

المطرب الشعبي، مصطفى حجاج

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، المطرب الشعبي مصطفى حجاج، والذي اشتهر بعددٍ من الأغاني الشعبية الناجحة، ومنها ” يا بتاع النعناع ، الوجع ، وأنا بتقطع من جوايا “، في حلقةٍ فنية خاصة من برنامج بوضوح، المذاع على فضائية “الحياة”، غدًا الأربعاء.

ويتخلل اللقاء الحديث عن أحدث أعمال “حجاج” الغنائية، والألبومات الفنية، والغناء الشعبي، ومكانته في قلوب المصريين، فضلًا عن النجاح الكبير لأغنية “يا بتاع النعناع يا منعنع”،  ونسبة المشاهدة الكبيرة لها على اليوتيوب.

ويغني مصطفى حجاج، باقة من أجمل أغانيه الشعبية خلال اللقاء.

يٌذكر أن مصطفى حجاج، بدأت شهرته كمطرب شعبي بأغنية “الوجع”، التي كانت تتر مسلسل مصطفى شعبان “دكتور أمراض نسا”، وحققت حينها نجاحًا كبيرًا، ثم جاءت أغنية “يا بتاع النعناع يا منعنع”، وحققت نجاحًا وشهرة أوسع لمصطفى حجاج، فضلًا عن مشاركته بالغناء في فيلم ” شد أجزاء “، للنجم محمد رمضان، بأغاني “وقت الحساب ، وأنا بتقطع من جوايا “.

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