أغرب اكتشاف سويسرى..جهاز جديد لتشخيص سرطان الجلد القاتل باستخدام قشر الموز

كشفت دراسة سويسرية حديثة عن اكتشاف جديد وغريب للغاية، حيث أكدت وجود علاقة بين البقع السوداء التى تظهر على قشر الموز وبين الإصابة بأحد أخطر أنواع سرطان الجلد.

وأشار باحثو مختبر الكيمياء الكهربية والتحليلية إلى أن إنزيم التيروزينيز "enzyme tyrosinase" هو المتسبب فى ظهور البقع السوداء على قشر الموز، وهو الإنزيم ذاته الموجود فى جلد الإنسان، وحال وجوده بكميات كبيرة فإنه يرفع خطر الإصابة بسرطان الميلانوما القاتل، والذى يعد أخطر أنواع سرطان الجلد على الإطلاق.

وأكد القائمون على الدراسة أنهم استخدموا هذه المعلومات لتطوير جهاز جديد يشخص سرطان الميلانوما عن طريق التعرف على هذا الأنزيم، واستخدموا قشر الموز لاختبار هذه النتائج قبل أن يجروا الاختبارات على الإنسان، خاصة أن هذه النقط السوداء فى نفس حجم البقع التى تظهر على جلد مرضى سرطان الميلانوما.

>وأضاف الباحثون أن هذا الاختبار سيساهم فى تشخيص سرطان الجلد بشكل مبكر، وبالتالى السيطرة على أعراض المرض، والذى قد ينتقل إلى أعضاء الجسم المختلفة حال اكتشافه فى وقت متأخر.

ويعتقد الباحثون أن هذا الجهاز قد يساهم يومًا ما فى تدمير خلايا الأورام السرطانية بالجلد حسبما أكد ذلك التجارب المبدئية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الألمانية "Angewandte Chemie"، وكما نشرت مؤخرًا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.