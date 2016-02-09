كريسي تيغان تتألق بأجمل إطلالات الحمل

عرفت عارضة الأزياء الشهيرة كريسي تيغان Chrissy Teigen بإطلالاتها الأنيقة وتنسيقاتها الجذابة، وقد توقعنا أن تكون من أكثر السيدات الحوامل أناقةً في هوليوود بعد أن أعلنت حملها نهاية العام الماضي من زوجها المغني جون ليجيند John Legend.

تتمتع كريسي تيغان بأسلوب أنثوي أنيق في اختيار الأزياء، ولم يختلف ذلك مع حملها حيث اعتمدت الفساتين الضيقة ذات التصاميم الناعمة والتنانير المريحة، وقد لفتتنا إطلالاتها اليومية حيث اهتمت بها العارضة الأنيقة اهتمامًا خاصًا، فنسقت إطلالاتها مع المعاطف الطويلة بطريقة عصرية جميلة ولم تستغنِ عن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي حتى في أول شهور حملها، وقد لفتتنا طريقة تنسيق إطلالاتها اليومية مع إطلالات زوجها جون ليجيند، بحيث يرتدي الاثنان الجاكيتات الجلدية أو يختار كل واحد منهما إطلالةً أنيقةً بنفس اللون.

أما في إطلالات السهرات فلم تخلُ من لمسة الجرأة الأنيقة التي تتمتع بها كريسي تيغان، فعمدت لاختيار التصاميم الجريئة والقصات الملفتة للنظر لتبتعد بإطلالاتها عن الملل والرتابة، ففي آخر إطلالاتها ارتدت كريسي تيغان فستانًا أسود بتصميم بسيط مع تفاصيل جميلة على الخصر وفتحة ساق طويلة، كما اختارت فستانًا كحليًّا بتفاصيل ناعمة من الدانتيل في إحدى إطلالاتها السابقة.

أعجبنا باختيار كريسي تيغان خلال حملها فدعيها تلهمك لاختيار الإطلالة الجميلة لفترة حملك، جمعنا لك أجمل الصور أعلاه فاختاري منها ما يناسبك.