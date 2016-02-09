أجمل 15 حقيبة باللون الأسود لهذا الموسم!

كثيرات هنّ النساء اللواتي يعتبرن أن اللون الأسود من أجمل الألوان وأكثرها أناقة ورقياً، ولا سيّما على الملابس، وعلى الاكسسوارت، وعلى حقائب اليد خصوصاً، التي تتبدّل الموضة الخاصّة بها بشكل كبير في كلّ موسم، وفي كلّ فصل، على الرغم من أنه يبقى للحقيبة السوداء جمالها ورونقها الخاص.

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لهذا، تمتلك كل سيدة في خزانتها حقيبتين ـ على الأقل ـ باللون الأسود، إلا أنها تعود وتشتري تصميمات جديدة منها، في كل موسم، من دون أن تملّ منها أبداً.

ولموسم ربيع وصيف 2016، قدّم لنا مصممو الأزياء أجمل تصميمات حقائب اليد باللون الأسود، بأحجام مختلفة، بين الصغيرة الحجم والكبيرة، وبين الرسمية والعملية. وقد رأينا أجملها لدى كلّ من: "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، و"فيندي" Fendi"، و"غوتشي" Gucci، و"سانت لوران" Saint Laurent، و"لانفان" Lanvin، و"فالنتينو" Valentino، و"مايكل كورس" Michael Kors وغيرهم…

وما ميّز تصميمات الحقائب في هذا الموسم أنه دخل في صناعتها الكثير من الاكسسوارت المبتكرة، كالقطع المعدنية، أو الشراشيب، أو الأحجار والكريستال؛ وكلها صنعت من الجلود الفاخرة.

والحقيبة السوداء هي المفضلة بالنسبة إلى الكثيرات من النساء كونها عملية، وتناسب مختلف الإطلالات والألوان، كما أنها كلاسيكية ولا تخرج من الموضة؛ فباستثمارك في حقيبة فاخرة وثمينة، تضمنين أنك ستحملينها لسنوات وسنوات.

شاهدي الخيارات التي نقدّمها لك، والخاصّة بأجمل 15 حقيبة يد باللون الأسود، من موسمي ربيع وصيف 2016، واختاري منها حقيبتك المفضّلة.

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