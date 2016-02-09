محمد بن راشد يتفقد المركز الإعلامي للقمة العالمية للحكومات

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " المركز الإعلامي للقمة العالمية للحكومات الذي وفرت له اللجنة المنظمة جميع الوسائل للإتصال والتواصل مع الجهات الإعلامية العربية والعالمية التي يمثلونها لتغطية أعمال القمة الرابعة .

وقد تجول سموه يرافقه معالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس القمة العالمية للحكومات وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي في صالات المركز وأطمأن على توفير كافة السبل التي تساعد الصحفيين والإعلاميين على أداء مهامهم دون أية معوقات .

وأشاد سموه بالتغطية الإعلامية المكثفة التي شهدتها القمة على مدى اليومين والتي حظيت بمشاهدة قرابة 3 ألاف تغطية في يومها الأول من 45 دولة حول العالم بست عشرة لغة ولأول مرة تحقق فعالية على مستوى الدولة مشاهدات الوسم "الهاشتاج" للقمة التي بلغت 3 مليارات مشاهدة أي مايعادل مشاهدات وسم الاوسكار العالمي مايؤكد ظهور القمة بشكل عالمي استثنائي .

وقد تجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولته في أقسام المركز وعدد من الصحفيين والإعلاميين البالغ عددهم نحو 800 من داخل الدولة وخارجها حول أعمال القمة وماحققته من نجاحات وشهرة عالمية بالنظر إلى حجم المشاركة العالمية ومستوى المشاركين فيها من قادة حكوميين وخبراء ومتخصصين في مختلف القطاعات .

ويغطي القمة إلى جانب الإعلاميين فريق انتاج تلفزيوني يضم 40 مصورا وفنيا ومخرجا ومساعدا خاصا باللجنة المنظمة للقمة .