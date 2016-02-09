Adele و Ed Sheeran يضعان بريطانيا الأولى عالمياً

تصدّرت Adele رسمياً قائمة أكثر عمل شعبية في العالم، عن ألبومها 25. وأفاد الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية أنّ المغنية باعت أكبر عدد من الإسطوانات في عام 2015 في العالم، على الرغم من أنّ ألبومها صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، كما أنّه لم يُبثّ عبر خدمات البث التدفقي broadcast streaming، إلا أنه حقق أعلى المبيعات في جميع أنحاء العالم لأكثر من 15 مليون نسمة، وكان الرقم واحد في أكثر من 30 بلداً، بما في ذلك الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، أستراليا والمملكة المتحدة، فيما صُنّفت أغنية الألبوم الأشهر Hello كأول أغنية تُحمّل مليون مرة في الولايات المتحدة في غضون أسبوع واحد.



ووصفت المديرة التنفيذية للاتحاد، فرانسيس مور، ألبوم 25 بظاهرة عام 2015، معتبرة أن ما حققته Adele هو أمر هائل.

حصد المغني البريطاني Ed Sheeran المركز الثاني بفضل أغنيته Thinking out loud ، بعدما احتلّ المركز الثالث في اللائحة نفسها في عام 2014، وتوّج بأرفع الجوائز الموسيقية في بريطانيا، بفوزه بجائزة Bright awards في لندن في العام نفسه.



تراجعت المغنية الأمريكية Taylor Swift حاملة اللقب لعام 2014 إلى المرتبة الثالثة، فيما حلّ المغني الكندي Justin Bieber في المرتبة الرابعة، بعد صدور ألبومه Purpose في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، لتأتي الفرقة البريطانية One Direction في المرتبة الخامسة.

Adele تتألم من الرياضة والريجيم من أجل صوتها