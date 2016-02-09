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كيفانش تاتليتوغ لن يتزوج في عيد الحب وهذا موعد زواجه النهائي

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الثلاثاء 09-02-2016 14:57

أعلنت الإعلامية التركية أويا أيدوغان الصديقة المقربة من الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند أن الموعد الذي نشرته الصحافة التركية عن موعد زفافه على مصممة الأزياء التركية باشاك ديزير يوم عيد الحب في 14 فبراير في باريس خطأ،وأن الموعد الصحيح هو مساء 19 فبراير. وسيقتصر على عدد محدود من عائلتيهما وأصدقائهما المقربين بحدود 50 شخص فقط،تمّت دعوتهم،ودفع العريس كيفانش تاتليتوغ نفقات تذاكر سفرهم وإقامتهم في باريس،ومتوقع قضاؤهم شهر العسل خارج تركيا. وقد شوهد الثنائي العاشق كيفانش وباشاك يتناولان العشاء مع صديق لهما في منطقة أتيلار قبل 11 يوماً من زفافهما،ورصدت عدسات الباباراتزي خاتم الخطوبة بيد كيفانش خلال قيادته السيارة معهما،ورفض الإجابة على تساؤلات الصحافة حول زفافه الوشيك.
ومقرر أن يبدأ كيفانش تاتليتوغ التحضير لمسلسله الجديد فور عودته إلى اسطنبول من شهر العسل.

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سيدتي