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«المفوضين» توصي بإلغاء قرار التحفظ على أموال «أبو تريكة»

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«المفوضين» توصي بإلغاء قرار التحفظ على أموال «أبو تريكة» «المفوضين» توصي بإلغاء قرار التحفظ على أموال «أبو تريكة»

محمد أبو تريكة

قال محمد عثمان، محامي اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، إن هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بإلغاء قرار التحفظ على أمواله الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان .

وكان المحامي محمد عثمان، قد أقام الطعن رقم 54261 لسنة 69ق، أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة، مطالبًا بالغاء القرار الصادر من لجنة التحفظ علي أموال الإخوان ضد ” أبو تريكة” .

وأصدرت محكمة القضاء الإداري عدة أحكام سابقة ببطلان قرارات اللجنة الصادرة بالتحفظ على أموال، وشركات إخوانية استنادًا إلى اللجنة سلبت اختصاص قضائي من محكمة الجنايات.

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