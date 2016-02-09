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مطارا القاهرة وشرم الشيخ مستعدان لاستقبال وفود منتدي إفريقيا الاقتصادي

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مطارا القاهرة وشرم الشيخ مستعدان لاستقبال وفود منتدي إفريقيا الاقتصادي مطارا القاهرة وشرم الشيخ مستعدان لاستقبال وفود منتدي إفريقيا الاقتصادي

الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني

عقد الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا مع مجموعات العمل بالوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة، لمتابعة استعدادات الوزارة لإستقبال الوفود المشاركة في منتدى الاستثمار والتجارة الإفريقية، المقرر انعقاده تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح في مدينة شرم الشيخ يومي 20 و21 فبراير الحالي بعنوان “إفريقيا 2016″ .

وصرح “كمال”، أن مطاري القاهرة وشرم الشيخ على استعداد تام لاستقبال ضيوف المشاركين في المنتدي ، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتجهيز كافة الاستراحات وكاونترات السفر والاستقبال الخاصة بهم، وأن أجهزة وشركات الوزارة لا تدخرا جهدًا، للإعداد والتنظيم لاستقبال الوفودالرسمية المشاركة في هذا الحدث الدولي بالتعاون مع جميع الوزارت المعنية في المصرية، ليخرج المنتدي بصورةٍ مشرفة أمام العالم أجمع،

وأضاف وزير الطيران المدني، أن اختيار مدينة شرم الشيخ يأتي لاستضافة المنتدى، تأكيدًا لنجاحاتها السابقة في تنظيم المؤتمرات الدولية، وتأكيدًا على دور مصر الداعم واهتمامها بقضاياالقارة الإفريقية .

 

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