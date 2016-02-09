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صور| وزير العدل يناقش القوانين المنظمة لشئون الصحافة والإعلام

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صور| وزير العدل يناقش القوانين المنظمة لشئون الصحافة والإعلام صور| وزير العدل يناقش القوانين المنظمة لشئون الصحافة والإعلام

المستشار أحمد الزند، وزير العدل

انعقد اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل الاجتماع التمهيدي لمُباشرة أعمال لجنة مناقشة القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، بحضور الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية.

وشكلت اللجنة بقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء، وتنعقد برئاسة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، وعضوية الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة، أشرف سالمان، وزير الاستثمار، الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، حلمي نمنم، وزير الثقافة، و كبار قيادات الإعلام والصحافة في ، ومنهم:” عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، جلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، حمدي الكنيسي، نقيب الإعلام، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، محمد عبد الهادي علام، رئيس تحرير جريدة الأهرام، والإعلاميين مجدي الجلاد، صلاح عيسى، ومصطفى بكري “.

وألقى المستشار الزند، بهذه المناسبة كلمة رحب فيها بالسادة الحضور، وأشاد من خلالها بدور مصر الريادي في الإعلام أمام العالم أجمع، والمكانة التي تصدرتها في هذا المجال لفتراتٍ متعاقبة من الزمن، ومن أجل استرداده ترأس هذه اللجنة، ومن نابع شعوره بالمسئولية لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف “الزند” أن سرعة إصدار قانون الصحافة والإعلام جاء لمصلحة أبناء المهنة وأبناء الوطن على حد سواء.

وقال إنه يعي تمامًا مدى أهميه حرية الإعلام والصحافة، وأن القانون لا يتعارض مع هذه الحرية بل ليعززها و ويقومها، لتوجيه نزيه ومستنير للرأي العام.
> وتلى ذلك كلمات للسادة الحضور عرضوا من خلالها مقترحاتهم و توصياتهم بشان إعداد قوانين الصحافة والإعلام، والتي من شأنها إنشاء منظومة إعلامية حرة ومستنيرة.

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