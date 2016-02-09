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الكرملين:تصريحات أردوغان حول "احتلال روسيا" لجزء من أراضى سوريا "سخيفة"

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الكرملين:تصريحات أردوغان حول "احتلال روسيا" لجزء من أراضى سوريا "سخيفة" الكرملين:تصريحات أردوغان حول "احتلال روسيا" لجزء من أراضى سوريا "سخيفة"

وصف الكرملين تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حول "احتلال روسيا" لجزء من الأراضى السورية بأنها "مجرد هراء".

وقال دميترى بيسكوف الناطق الصحفى باسم الرئيس الروسى، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الثلاثاء، أنه من وجهة النظر القانونية وانطلاقا من القانون الدولى تعد هذه التصريحات "سخيفة وغير صحيحة"، مشيرا إلى أن القوات الجوية والفضائية الروسية تعمل فى سوريا استجابة لدعوة السورية الشرعية.

وفيما يتعلق بتطبيع العلاقات بين موسكو وأنقرة، أوضح بيسكوف.. أن تلك العلاقات وصلت إلى أسوأ حالة لها منذ عقود ومن المستحيل تطبيعها فى الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن تركيا أقدمت على عمل "عدوانى وجبان" تجاه روسيا، عندما أسقطت قاذفة "سو-24" فى أجواء سوريا، ولم تقدم حتى الآن أى اعتذار، وفى هذا الوضع لا يمكن الحديث عن سبل محتملة لتطبيع العلاقات".

وحول الاتهامات الموجهة لروسيا باستهداف مدنيين فى سوريا خلال عملياتها العسكرية، قال بيسكوف على الرغم من الاتهامات المستمرة التى توجه إلى روسيا لم نر أى أدلة تثبت سقوط مدنيين جراء غاراتنا فى سوريا، داعيا الجميع إلى الحذر والتحلى بالمسؤولية لدى تفسير الأوضاع الهشة فى سوريا وحول عملية التسوية السورية.
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