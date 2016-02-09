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البرلمان الليبى يوافق على إعطاء مهلة للمجلس الرئاسى لتقديم حكومته

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البرلمان الليبى يوافق على إعطاء مهلة للمجلس الرئاسى لتقديم حكومته البرلمان الليبى يوافق على إعطاء مهلة للمجلس الرئاسى لتقديم حكومته

وافق مجلس النواب الليبى فى جلسته الثلاثاء، على طلب المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بليبيا بإعطائه مهلة إلى الاحد المقبل، من أجل تقديم تشكيل حكومة الوفاق الوطنى المكونة من 12 وزيرا.

وقال رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الليبى، جلال الشويهدى، فى تصريح اليوم، "إن أعضاء مجلس النواب وافقوا اليوم على تمديد المهلة للمجلس الرئاسى من أجل تقديم اعضاء حكومته للموافقة عليها من قبل مجلس النواب إلى الاحد المقبل بأغلبية 50 صوتا مقابل 29 عضوا".

يذكر أن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى برئاسة فائز السراج قد تقدمت بطلب للبرلمان بتمديد مهلة تشكيل حكومته لمدة أسبوع آخر من أجل إحداث توافق بين كافة أعضاء المجلس الرئاسى.
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