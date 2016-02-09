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الرقابة الإدارية تنظم دورات تدريبية فى مكافحة الفساد لكوادر دول إفريقيا

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الرقابة الإدارية تنظم دورات تدريبية فى مكافحة الفساد لكوادر دول إفريقيا الرقابة الإدارية تنظم دورات تدريبية فى مكافحة الفساد لكوادر دول إفريقيا
نظمت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، دورتين تدريبيتين فى مجالى آلية تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وجرائم العدوان على المال العام لعدد (27) متدربا من كوادر الدول الإفريقية.

وأوضحت الهيئة فى بيانا لها اليوم، الثلاثاء، أن الغرض من تلك الدورات التدريبية، تنمية مهارات المتدربين فى مجال آلية تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وجرائم العدوان على المال العام والتعرف على اختصاصات الهيئة ودورها فى مجال مكافحة الفساد والوقاية منه ونشر قيم النزاهة والشفافية.

وياتى ذلك فى إطار توجه هيئة الرقابة الإدارية بدعم الجهود الدولية والاقليمية المبذولة فى مجال مكافحة الفساد.
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