الدفاع المدنى بالداخلة يسيطر على حريق بحظيرة ونفوق 4 رؤوس ماشية

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بمركز الداخلة فى الوادى الجديد من السيطرة على حريق نشب بإحدى الحظائر بقرية الشيخ، التابعة للمركز دون وقوع خسائر فى الأرواح حيث أسفر الحريق عن نفوق 4 رؤوس ماشية واحتراق محتويات الحظيرة وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتحرر المحضر رقم 184 إدارى مركز شرطة الداخلة لسنة 2016، وأحيل الى النيابة العامة للتحقيق.

كان إخطار ورد إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية "إبراهيم.ا.ح"، مقيم قرية الشيخ، مما أسفر عن نفوق 4 رؤوس ماشية دون وقوع خسائر فى الأرواح أو إصابات وتمكنت وحدات الدفاع المدنى من السيطرة على الحريق قبل امتداده لمواقع أخرى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة.

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