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التحالف الدولى بقيادة أمريكا يشن 21 غارة ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا

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التحالف الدولى بقيادة أمريكا يشن 21 غارة ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا التحالف الدولى بقيادة أمريكا يشن 21 غارة ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا

>قالت قوة المهام المشتركة التى تقود العمليات ضد تنظيم داعش فى بيان إن الولايات المتحدة وحلفاءها شنوا 21 غارة جوية ضد التنظيم فى العراق وسوريا يوم الاثنين.

وقال البيان الذى صدر اليوم الثلاثاء إن 18 غارة قرب ثمانى مدن فى العراق تركزت قرب البغدادى حيث أصابت سبع ضربات وحدتين تكتيكيتين لتنظيم داعش بالاضافة إلى أسلحة مختلفة وثلاث مناطق تجمع، وقصفت ثلاث غارات فى سوريا ثلاث وحدات تكتيكية ودمرت أحد المراكز القتالية للتنظيم، من ناحية أخرى أعلن التحالف شن هجوم إضافى يوم الأحد قرب الرمادى ليزيد عدد هجمات ذلك اليوم إلى 11.

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