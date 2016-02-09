كابيللو: روما خطير.. مواجهته ليست بالسهلة على ريال مدريد

يرى فابيو كابيللو مدرب روما ويوفنتوس السابق أن مواجهة الأول لريال مدريد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لن تكون سهلة على الفريق الإسباني.

ويستضيف روما النادي الملكي في ذهاب ثمن النهائي 17 فبراير المقبل ويسعى للاستمرار في صحوته مع مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي الذي تولى المهمة خلفا للمقال رودي جارسيا.

وقال المدرب المتوج مع ذئاب العاصمة بالدوري موسم 2000-2001:"روما خطير، لا تظن أن المباراة ستكون سهلة لريال مدريد".

وأضاف لبرنامج إلبارتيدوديلاس12 الإذاعي الإسباني "انظروا لسباليتي، لقد فاز معه الفريق بثلاث مباريات، لقد غير طريقة اللعب، اللاعبون لديهم ثقة كبيرة معه".

وأتم "الفريق منظم أكثر، يضغط عاليا أكثر ويقطع الكرة أسرع. روما مختلف الآن".

وفاز روما على فروسينوني ثم ساسولو ثم سامبدوريا بعدما تعادل بهدف لمثله مع فيرونا وخسر 1-صفر أمام يوفنتوس في خمس مباريات تحت قيادة سباليتي حتى الآن.