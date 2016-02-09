أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

البورصة تخسر 5.8 مليار جنيه ومؤشرها يهبط 2.76%

Google+ Print
البورصة تخسر 5.8 مليار جنيه ومؤشرها يهبط 2.76% البورصة تخسر 5.8 مليار جنيه ومؤشرها يهبط 2.76%

 

صورة أرشيفية

هبطت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم على نحو حاد تأثرا بالهبوط العنيف الذي منيت به أغلب أسواق المال العالمية على خلفية إعلان بيانات سلبية بشأن الاقتصاد الصيني.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 5.8مليار جنيه من قيمته ليصل إلى  392.7 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 1.55مليار جنيه منها 1.12 مليار جنيه في سوق السندات.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 على هبوط حاد نسبته 2.76 في المائة منهيا التداولات عند مستوى 6004.41 نقطة، فيما هبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة /ايجي اكس 70 بنسبة 1 في المائة مسجلا 349.01 نقطة.

وامتد الهبوط الى مؤشر /ايجي اكس 100/ الاوسع نطاقا ليخسر 1.08في المائة من قيمته ليغلق عند مستوى 702.31 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا