البورصة تخسر 5.8 مليار جنيه ومؤشرها يهبط 2.76%

هبطت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم على نحو حاد تأثرا بالهبوط العنيف الذي منيت به أغلب أسواق المال العالمية على خلفية إعلان بيانات سلبية بشأن الاقتصاد الصيني.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 5.8مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 392.7 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 1.55مليار جنيه منها 1.12 مليار جنيه في سوق السندات.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 على هبوط حاد نسبته 2.76 في المائة منهيا التداولات عند مستوى 6004.41 نقطة، فيما هبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة /ايجي اكس 70 بنسبة 1 في المائة مسجلا 349.01 نقطة.

وامتد الهبوط الى مؤشر /ايجي اكس 100/ الاوسع نطاقا ليخسر 1.08في المائة من قيمته ليغلق عند مستوى 702.31 نقطة.