تشديدات أمنية مكثفة بالطرق المؤدية لاستاد برج العرب قبل مباراة القمة

شددت قوات أمن الإسكندرية، إجراءاتها التأمينية قبل مباراة كرم القدم المقامة مساء اليوم باستاد برج العرب بين فريقى الأهلى والزمالك.

وتم تأمين المداخل والمخارج إلى الاستاد بداية من طريق القبارى باتجاه الموقف الجديد ومن طريق كافورى باتجاه الطريق الصحراوى، ومن جهة مدينة برج العرب فى اتجاه الاستاد،و تم نشر النقاط الأمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كل الإشغالات بمحيط الاستاد، ومنع أى شخص من افتراش الطريق العام ورفع كل المركبات المتروكة، كما كلفت إدارة البحث الجنائى بفحص كل المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد.

وطالب مدير الأمن من إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن وعمل التعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجى، كما تم وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة وأطواف ودوريات متحركة بكل الطرق المؤدية للاستاد وفندق إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات، بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائى بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن مع التشديد على ألا يسمح بدخول أى شخص لحضور المباراة غير المصرح لهم، وفقا للكشوف الواردة من اتحاد الكرة (ممثلى الفريقين، الإعلاميين والصحفيين).