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بالصور.. حملة للنظافة ورفع الإشغالات بسنورس

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بالصور.. حملة للنظافة ورفع الإشغالات بسنورس بالصور.. حملة للنظافة ورفع الإشغالات بسنورس
أمر المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها لإظهار الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة.

قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة سنورس، تحت إشراف المهندس محمود هاشم رئيس مجلس المدينة، بحملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات إضافة إلى أعمال تحسين البيئة، بطريق القاهرة الفيوم داخل نطاق مركز سنورس.

وقد قامت الحملة برفع الأتربة والمخلفات المتراكمة على جانبى الطريق ورفع الإشغالات وطلاء الأرصفة والحواجز الخرسانية.

وأشار المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، أن هذه الحملة تأتى فى إطار سلسلة الحملات التى تنفذها المحافظة يومياً بمختلف المراكز والقرى لرفع جميع المخلفات والإشغالات وتأكيد قيمة النظافة والحفاظ على البيئة، إضافة إلى حملات إزالة التعديات على الأرضى الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً استمرار هذه الحملات لإظهار الجوانب الجمالية والحضارية للمحافظة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
>حملة نظافة (1)

حملة نظافة (2)

حملة نظافة (3)

حملة نظافة (4)

حملة نظافة (5)
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