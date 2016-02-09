محافظ كفر الشيخ: عمل التحاليل الطبية لـ5550 شخص بالحامول والعلاج مجاناً

تابع محافظ كفرالشيخ عمل الحملة القومية "كفر الشيخ خالية من فيروس سى" بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر بالحامول" اليوم الثلاثاء، وسط تاجد كبير من الراغبين لإجراء الفحوصات من أهالى الحامول.

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، خلال تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أنه تم عمل التحاليل والفحوصات الطبية لـ 5550 شخص بالحامول فى 5 أيام، مؤكداً أن الفحص والعلاج مجاناً وذلك ضمن الحملة القومية لمكافحة فيروس سى من مركز الحامول التى بدأت الجمعة الماضية 5 فبراير ولمدة 15 يوما، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، من خلال عمل قوافل مديرية الشئون الصحية، تحت عنتوان "كفر الشيخ خالية من فيروس سى" خلال العام 2016م.

وأضاف نصر أن الحملة القومية لمكافحة فيروس "سى" قامت بعمل مسح شامل لمدينة وقرى مركز الحامول لليوم الخامس على التوالى، والحملة تواصل عملها من مركز الحامول ومقرها الرئيسى فى المركز الطبى بمدينة الحامول، ويتم خلال عمل الحملة تحويل الحالات الايجابية إلى مركز الكبد والتأمين الصحى بكفر الشيخ لاستكمال الفحوصات الطبية وإجراءات صرف العلاج مجانا، مشيراً إلى أنه يواكب الحملة تقديم الرعاية الاجتماعية من معاشات أو إعانات أو مساهمة فى مشروعات صغيرة لمن تتطلب حالتهم المساعدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ.

قالت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة ان نتائج الحملة خلال عملها اليوم الثلاثاء، أسفرت عن عمل التحاليل الطبية وفحص عدد ( 1626) شخص ممن تم عمل كشف طبى عليهم، ومن خلال الفحص تبين ان الحالات السلبة _ الغير مصابة بالفيروس 1313 حالة، وعدد الحالات الموجبة بلغت 313 حالة ايجابية، بنسبة 17% من اجمالى المترددين، وقد تم عمل تثقيف صحى ل 920 حالة، وحالات الاستبيان 180 شخص بنسبة رضاء المنتفعين 92%، وعن حالات التضامن الاجتماعى، وصلت إلى 130 حالة عبارة عن اعانة نقدية، وحالات ملفات معاش ضمان اجتماعى، وحالات معاش معوقين.