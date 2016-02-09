غادة إبراهيم تستغيث بمحافظ الإسكندرية عقب إزالة محلات ملك لعائلتها

أرسلت الفنانة غادة إبراهيم استغاثة إلى المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، واللواء نادر الجنيدى مدير الأمن، من حملة شنها رئيس حى الجمرك بالمحافظة على بعض المحلات المخالفة، والتى هى ملك لعائلتها.

وقالت فى الاستغاثة: "الحى وقوة من الأمن كسرت محلاتنا وشردت 100 أسرة من العاملين فيها، وذلك فى يوم 4 فبراير الجارى العاشرة صباحا، فوجئنا نحن أصحاب 10 محلات تجارية "دائرة محمد إبراهيم" فى منطقة المنشية 2 شارع سوق الكانتو والمملوكة لورثة الحاج محمد إبراهيم - والدى الله يرحمه - وتديرها والدتى السيدة هويدا إبراهيم وشقيقى بتواجد أكثر من 6 لواءات من مديرية أمن الإسكندرية والعديد من رجال الشرطة ورئيس حى الجمرك وعدد 3 لوادر ضخمة، وكسروا واجهات 10 محلات مملوكة لى ولعائلتى، وتشريد 100 عامل لم يعملوا ولم يحصلوا على مستحقاتهم منذ ذلك اليوم، بسبب التلف والدمار الذى أصاب المحلات وإغلاقها حتى اليوم".

وتساءلت الفنانة غادة إبراهيم فى استغاثتها: "هل لو كان كما ادعى حى الجمرك أن هذه المحلات بها بروز حوالى نصف متر بالواجهة، لماذا لم يرسل إنذارًا أو إخطارًا لأصحاب المحلات أو يطلب تسوية مالية لشراء الجزء المخالف أو إعطائهم مهلة لإزالة الجزء المخالف أو تغريمهم؟ ولماذا فاجأوا أصحاب المحلات بهذا التصرف، وهو غير قانونى ويضر بأصحاب المحلات والعاملين بها؟ وهل لإرضاء المحافظ الجديد وإثبات أنهم يعملون بدأب وجهد منقطع النظير؟!".

وأضافت، "أما كان من الأولى أن إزالة أكوام الزبالة المنتشرة فى كل إحياء الإسكندرية وحواريها؟ أليس من الأوقع إزالة الاكشاك المخالفة بدون تصريح والباعة الجائلين فى المنشية وغيرها من كافة الأحياء؟".

وأشارت إلى أن القرار أضر بها وبأسرتها، وطالبت محافظ الإسكندرية ومدير الأمن بالرد على السؤال "لمصلحة من هذا العبث غير القانونى؟" – على حد قولها.



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