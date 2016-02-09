مدير أمن الإسكندرية يقود حملة لإزالة إشغالات الطرق بالمنتزه

قام اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن إسكندرية، بحملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بمنطقة دائرة قسم المنتزه شارك فيها ضباط إدارات وأقسام المديرية وضباط وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية والقوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

أسفرت عن إزالة الإشغالات 75 حالة إشغال طريق عبارة عن الحواجز الحديدية والجنازير تم وضعها أمام العقارات لتسببها فى الإعاقة المرورية، وفرش بائع متجول وعربات خضار وفاكهة وفرز قمامة، وستاند خشبى ومعدنى لعرض السلع، وحالة إشغال طريق بأسطوانة غاز "حجم صغير"، وحالة إشغال طريق "مقاهى، وإطارات كاوتش بعدد 48 إطارا مستعملا"، وفاترينة عرض لبيع الخردوات وثلاجات للمشروبات الغازية، ومعدات بناء بدون ترخيص "3 خلاط – 2 لودر"، ودراجات نارية بدون ترخيص، وقضية اتجار فى الأقراص المخدرة، وقضية سلاح أبيض، ومخالفة مرورية "متنوعة".

وتم تنفيذ عدد من قرارات إدارية بوقف أعمال مبانى صادرة من حى المنتزه، ولاقت تلك الجهود استحسانا لدى المواطنين وجار بذل مزيد من الجهد.