الإسماعيلي لـ في الجول: صرف مستحقات اللاعبين قريبا

قال خالد القماش مدرب الإسماعيلي إنه حصل على وعد من رئيس النادي بصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة إضافة لمكافأة الفوز على بطل الدوري المصري الممتاز الزمالك.

وأشار القماش لـFilGoal.com إلى أنه طلب من محمد أبو السعود الرئيس صرف مستحقات اللاعبين خلال جلسة خاصة من أجل تحفيزهم لما هو قادم.

وأفاد القماش بأن عرض تصورا لتدعيم الفريق ببعض اللاعبين ذوي الخبرات الموسم المقبل خاصة في الهجوم.

وفاز القماش على الزمالك في مهمته الأولى مع الدراويش قبل أن يتعادل مع أسوان بهدف لمثله في الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.