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#في_القمة - حازم إمام لـ في الجول: استقالتي؟ يريدون هدم استقرار الزمالك

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#في_القمة - حازم إمام لـ في الجول: استقالتي؟ يريدون هدم استقرار الزمالك #في_القمة - حازم إمام لـ في الجول: استقالتي؟ يريدون هدم استقرار الزمالك

نفى حازم إمام مدير الكرة بالزمالك ما تردد في بعض وسائل الإعلام المصرية عن تقديمه لاستقالته من الفريق وتفكيره في الأمر.

وصرح الثعلب الصغير لـFilGoal.com قبل ساعات من القمة أن فريقه في كامل تركيزه على مواجهة الأهلي الثلاثاء في استاد برج العرب بالدوري المصري الممتاز.

وقال إمام: "ما تردد عن استقالتي غير صحيح بالمرة، كل تركيزي مع الفريق من أجل مباراة اليوم".

وأضاف "الزمالك قادر على الفوز، نريد تحقيق طموحات جمهورنا بالفوز على الأهلي".

وأتم "ما تم تداوله يهدف فقط لهدم استقرار الفريق خاصة قبل القمة بساعات".

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