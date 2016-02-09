«بكري»: كان على «صيام» استشارة «السيسي» قبل الاستقالة

أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، سيلتقي بعددٍ من كبار الصحفيين، والإعلاميين، بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، بهدف مناقشة قانون التشريعات الصحفية والإعلامية، قبل عرضه على مجلس النواب.

وأضاف “بكري” خلال مداخله هاتفية لبرنامج “عين على البرلمان”، المذاع على فضائية “الحياة 2″، اليوم الثلاثاء، أنه من المنتظر أن يشارك في اللقاء يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين الأسبق، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، وعصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكري، إنه حاول مع المستشار سري صيام، أن يُعدل عن قرار الاستقالة من مجلس النواب، ولكنه أكد تمسكه بموقفه، مشيرًا إلى أن استقالته تعتبر خسارةٍ كبيرة، لإنه قامة قانونية كبيرة.

وأضاف ”بكري”، أنه تحدث مع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأكد له أن المستشار سري صيام لم يكن موجودًا وقت تشكيل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.

وتوقع عضو مجلس النواب، رفض الجلسه العامة قرار الاستقالة، مضيفًا أنه كان يجب على المستشار سري صيام، استشارة الرئيس السيسي قبل اتخاذ قراره بالاستقالة.