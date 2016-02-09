مطار القاهرة يرحل رجل أعمال سعودى هارب من أحكام قضايا شيكات

قامت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء بترحيل راكب سعودى الجنسية، بعد أن ألقت سلطات الإنتربول القبض عليه بأحد الأماكن التى كان يقيم بها داخل البلاد هربا من تنفيذ أحكام بالسعودية.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن السلطات السعودية قد طلبت من سلطات الأمن المصرية القبض على رجل أعمال سعودى هارب من تنفيذ أحكام فى قضايا شيكات بدون رصيد بالمملكة العربية السعودية، أضافت المصادر نجحت سلطات الإنتربول فى مراقبته وإلقاء القبض عليه، وتم تسليمه إلى سلطات الأمن بالمطار، التى قامت بإنهاء إجراءات سفره على الطائرة السعودية المتجهة إلى جدة لتنفيذ الأحكام التى هرب منها.