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«تونس» ترفض المشاركة في الحرب على «داعش»

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«تونس» ترفض المشاركة في الحرب على «داعش» «تونس» ترفض المشاركة في الحرب على «داعش»

أرشيفية

أكد المتحدث باسم التونسية، خالد شوكت، أنه في حال تأكد سيناريو شن حرب أطلسية جديدة ضد “داعش” في ليبيا، فإن السلطات التونسية قررت أن لا تشارك فيها حتى وإن كانت تحت مسمى “الحرب الدولية ضد “داعش”.

وأشار شوكت إلى أن الحكومة التونسية أكملت استعداداتها العسكرية والأمنية والإنسانية الوقائية تحسبا لاندلاع حرب جديدة في ليبيا.

وأضاف أن بلاده تواصل جهودها مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، ومع مختلف الأطراف الليبية والدولية المعنية بمستقبل السلام في ليبيا، بهدف تجنب سيناريو دفع ليبيا والمنطقة إلى حرب جديدة سوف تكون لها مضاعفات سلبية على الشعب الليبي والدول المجاورة وعلى رأسها تونس، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

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