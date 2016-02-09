تأجيل محاكمة متهمين بـ«اقتحام سجن بورسعيد» للغد

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام سجن بورسعيد العمومي”، لجلسة الغد، لاستكمال مرافعات الدفاع عن المتهمين .

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار “علي أحمد السعدني” لعرضه بجلسة 16 فبراير، حين تبين أنه أحد الأشخاص الوارد أسمائهم بالكتاب الدوري المنسوب للواء سامي سيدهم، مساعد وزير الداخلية للأمن وقت الأحداث .

وأثبتت المحكمة في نهاية الجلسة اليوم الثلاثاء، ورود كتاب قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاستعلام عن اسم وعنوان البريد الإلكتروني الذي استند عليه الكتاب الدوري المشار إليه والمؤرخ بتاريخ 27 يناير 2013م، والذي تضمن أن الاحتفاظ بالبريد الإلكتروني يكون لمدة ثلاثون يومًا فقط حفاظًا على استمرارية التشغيل .

وأسندت النيابة العامة، إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.