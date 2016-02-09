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وزيرة الهجرة: القبض على 4مواطنين دهسوا مصريًا في السعودية

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وزيرة الهجرة: القبض على 4مواطنين دهسوا مصريًا في السعودية وزيرة الهجرة: القبض على 4مواطنين دهسوا مصريًا في السعودية

وزيرة الهجرة

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنها تابعت منذ الصباح الباكر تطورات دهس مواطن مصري في ، يدعى وليد حمدي السيد، إثر مشاجرة مع آخرين، وأوضحت أنها تواصلت مع عدد من المسئولين السعوديين الذين أكدوا لها إلقاء القبض على 4 من المتورطين في الحادث.

وأضافت الوزيرة، في تصريح اليوم، إنها أرسلت مندوباً من الاتحاد العام للمصريين في الخارج، للتواجد مع الجثمان في المشرحة، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات.

ولفتت مكرم إلى أنه يتم الآن تشريح جثمان الضحية لضمان معاقبة الجناة وفقاً للتحقيقات الجارية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى وجود محاولة للتواصل مع أهل الضحية، لتنسيق شحن الجثمان على نفقة الدولة.

ا   ش  ا

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