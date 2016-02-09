شابان يحرقان والديهما داخل شقتهما بعين شمس.. ويعترفان للنيابة: "مزاجنا كده"

أقدم شابان على حرق والديهما داخل شقتيهما، بسبب خلافات أسرية بعين شمس، وتم القبض على المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية لتولى التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين "أشرف.ع" 15 سنة، و"أحمد.ع" 20 سنة، استغلا الساعات المتأخرة من الليل، وقاما بإحراق الشقة ومحتوياتها وبداخلها والديهما، ما أدى إلى إصابتهما بحروق أدت إلى وفاتهما على الفور.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين كانا يظهر عليهما علامات الارتياب، حيث حضرا فى صورة غير طبيعية، يتبين منها أنهما غير منضبطين عقليا، وبسؤالهما عن الواقعة رددا قائلين: "مزاجنا كده".

وأمرت النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالتهما لمصلحة الطب الشرعى، للتأكد من سلامة قواهما العقلية.