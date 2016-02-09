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مجدى العجاتى: الرئيس يعين نائبا حال قبول مجلس النواب استقالة سرى صيام

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مجدى العجاتى: الرئيس يعين نائبا حال قبول مجلس النواب استقالة سرى صيام مجدى العجاتى: الرئيس يعين نائبا حال قبول مجلس النواب استقالة سرى صيام
قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه فى حال قبول مجلس النواب استقالة المستشار سرى صيام عضو المجلس المعين، فإن رئيس الجمهورية سيقوم بتعيين شخص آخر بدلا منه، مشيرا إلى أن المادة 108 من الدستور لا تنطبق على حالته والتى تنص على أنه "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان" .

وأوضح "العجاتى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المادة 108 تنطبق على النواب المنتخبين فقط وليس المعينين وأنه من حق رئيس الجمهورية إذا خلى مكان أحد النواب المعينين أن يعيين بدلا منه خلال مدة معينة، مشيرا إلى أن المستشار سرى صيام قيمة وقامة قانونية كبيرة .
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