رئيس الوزراء يغادر دبى بعد مشاركته فى القمة العالمية للحكومات

غادر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إمارة دبى مساء اليوم عائدا للقاهرة بعد مشاركته فى القمة العالمية الرابعة التى انطلقت بدبى أمس بمشاركة أكثر من 125 دولة حول العالم و3000 مشارك تحت شعار " استشراف حكومات المستقبل".

وقد شارك رئيس الوزراء فى فعاليات المؤتمر على مدى اليومين وألقى كلمة فى الجلسة الحوارية التى خصصت اليوم عن مصر المستقبل، أكد فيها أن مصر آمنة وأن الحكومة أعدت برنامجا طموحا يتعامل مع التحديات التى تواجهها مصر وأنه سيتم طرح هذا البرنامج على البرلمان خلال الأيام المقبلة0

وأجرى رئيس الوزراء سلسلة من اللقاءات على هامش المؤتمر تناولت علاقات مصر الخارجية والمشروعات الاستثمارية التى يجرى تنفيذها.

وقد واصل الوزراء ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء أنشطتهم بالقمة بعد مغادرة رئيس الوزراء نظرا لأهمية وجود مصر فى هذا المحفل الدولي0



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