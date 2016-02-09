وزير إماراتى: الحملة العسكرية على داعش أساسية لدعم الحرب ضده

قال أنور محمد قرقاش، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون المجلس الوطنى، أن موقف الإمارات العربية المتحدة واضح وغير متغير، لطالما قلنا إننا بحاجة لنهج سياسى لا يُهمش السنة، وأن الحملة العسكرية على داعش أساسية لدعم الحرب ضد داعش.

وتابع فى لقائه مع شبكة "سى أن ان" الاخبارية "نحن واضحون بشأن هذه الأمور، ونحن لا نتكلم عن آلاف المجموعات العسكرية، والقيادة الأمريكية للحملة مهمة جداً أيضاً، فمن المنطقى أن تقود أمريكا الحملة العسكرية بما أنها تقود الحملة الجوية.

وأضاف "أعتقد أن الأمر منطقى لأن أمريكا تقود الحملة الجوية ضد داعش وهى تقود الحملة ضد داعش بشكل عام. فى الطرف الآخر، هناك أسباب عملية على أرض الواقع تمنعنا من لعب دور القوى "السنية" بين قوسين بالعراق، إذ ترفض حكومته هذا الدور وتعتبره مشكلة.

وشدد قرقاش على ضرورة أن يكون هناك حملة بقيادة السنة تتضمن مصر وباكستان وتركيا والسعودية والإمارات، وأن ليس على أمريكا قيادة هذه الحملة.

وحول تعليق وليد المعلم، وزير خارجية سوريا، بأن القوات العسكرية التى ستدخل سوريا سترجع فى توابيت خشبية، قال قرقاش" أعتقد أن تعليقه عدوانى، وأعتقد أن تفسير هذا التعليق يعنى أن هذه الحكومة لا تريد متابعة النهج السياسى، ربما هم يشتمّون رائحة النصر، ولكن موقف الإمارات من الحرب السورية هو أن الحل الوحيد هو تحول سياسى للتأكد من نجاح هذا".

وأوضح أنه خلال خمس سنوات من الحرب الآن، رأينا مرارا هذه اللحظات التى يعتقد كل طرف أنه سينتصر فيها، وما نراه نحن هو أن هذه اعتقادات خاطئة، وأن الأزمة يتدهور بها الحال إلى الأخطر، ولهذا أنا أعتقد أن علينا العمل بجد على النهج السياسى والتأكد من نجاحه لأن هذه هى الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب.

>