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تأجيل محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد للغد

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تأجيل محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد للغد تأجيل محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد للغد
أجلت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر محاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لجلسة غد الأربعاء، لاستكمال مرافعات الدفاع عن المتهمين.

كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار "على أحمد السعدنى" لعرضه بجلسة 16 فبراير، وتبين أنه أحد الأشخاص الوارد أسماؤهم بالكتاب الدورى المنسوب للواء سامى سيدهم، مساعد وزير الداخلية للأمن وقت الأحداث.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استادبورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان إلى المحكمة.

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مصر 365