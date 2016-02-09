ضبط 5 قطع حشيش ومبلغ مالى بحوزة موظف بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مباحث قسم شرطة الخارجة بالوادى الجديد برئاسة الرائد أيمن المنشاوى، رئيس مباحث القسم، من ضبط موظف بحوزته 5 قطع حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول حيث اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فيها والمبلغ المالى حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها المحضر رقم 677 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2016م وتمت إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بعمل تحريات سرية حول قيام فنى إنعاش بالشئون الصحية بممارسة نشاطه الإجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة وبعد ثبوت صحة التحريات وتقنين الإجراءات تمكنت قوة من قسم شطة الخارجة من مداهمة الموظف، أثناء قيامه ببيع المواد المخدرة وبتفتيشه تم العثور معه على 5 قطع حشيش كبيرة الحجم ومبلغ مالى وتبين أنه يدعى "أشرف .ع.م " 34 سنة، ومقيم بأحد أحياء مدينة الخارجة ويعمل موظف بالشئون الصحية وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة.