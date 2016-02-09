أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى مواطن بوقف قرار منعه من السفر لـ15 مارس

Google+ Print
القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى مواطن بوقف قرار منعه من السفر لـ15 مارس القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى مواطن بوقف قرار منعه من السفر لـ15 مارس
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من عمرو ك.ف.، والمطالبة بوقف قرار منعه من السفر، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين لجلسة 15 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 32232 لسنة 69 قضائية، كل من وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة، وذكر الطاعن أنه أثناء توجهه لمطار القاهرة للسفر إلى دولة النمسا فوجئ بمنعه من السفر ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر.

وأضاف أنه لم يعلم شيئًا عن قرار منعه من السفر، وفوجئ به عندما توجه إلى المطار للسفر، وأشار إلى أن قرار منعه مخالف للقانون والدستور ومقيد للحريات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365