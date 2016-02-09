القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى مواطن بوقف قرار منعه من السفر لـ15 مارس

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من عمرو ك.ف.، والمطالبة بوقف قرار منعه من السفر، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين لجلسة 15 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 32232 لسنة 69 قضائية، كل من وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة، وذكر الطاعن أنه أثناء توجهه لمطار القاهرة للسفر إلى دولة النمسا فوجئ بمنعه من السفر ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر.

وأضاف أنه لم يعلم شيئًا عن قرار منعه من السفر، وفوجئ به عندما توجه إلى المطار للسفر، وأشار إلى أن قرار منعه مخالف للقانون والدستور ومقيد للحريات.