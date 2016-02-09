مش ذنبه النسيان فى الامتحانات..الذاكرة تقوى فى فصل الخريف وتضعف فى الربيع

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن القدرات العقلية قد تكون أقوى فى أوقات معينة من السنة، حيث إن الخريف يعتبر الفصل التى تكون فيه الدماغ أكثر تركيزاً وأقل نسياناً، وتنخفض قوتها فى فصل الربيع.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بإجراء أشعة رنين مغناطيسى لأكثر من 28 شابا فى مقتبل العمر فى مختلف الفصول، ووجدوا أن المكان المسئول عن الذاكرة فى المخ يكون نشطا جداً فى فصل الخريف بالمقارنة بفصل الربيع.

ولاحظ الباحثون أيضاً خلال إجراء أشعة الرنين على المخ أن فصل الشتاء يعتبر من الفصول التى يعانى فيها الكثيرون بالاكتئاب وانخفاض المزاج.

وأوضح الباحث جيل فانديفال، من جامعة لييج فى بلجيكا، أن الفصول أمر هام فى الحيوانات من حيث التكاثر، أما بالنسبة للبشر فإن المزاج يمكن أن يتأثر بالمواسم.

وأضاف الباحثون أن ما يقدر بنحو 5% من الناس فى الولايات المتحدة يعانون من الاضطرابات العاطفية الموسمية، التى يطلق أعراض الاكتئاب، وعادة خلال فصلى الخريف والشتاء، ويستخدم العلاج بالضوء عادة لعلاج ذلك، لافتين إلى أن هذا إشارة إلى أن ضوء الشمس هو السبب فى هذه المشاكل.

ونشرت الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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