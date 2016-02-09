الاستئناف تحدد 7مارس لمحاكمة «الجلاد» و«الأمين» وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

حددت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 7 مارس المُقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن السابق، ومحمد الأمين، مالك الجريدة، فضلًا عن صحفيين بالجريدة، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة بشأن إهدار المال العام بمستشفى القصر العيني، وجامعة القاهرة.

وحددت المحكمة الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد أحمد محمود، لنظر القضية.

وأحالت النيابة العامة “الجلاد”، والصحفيين إلى المحاكمة، على خلفية نشر جريدة الوطن إبان تولي مجدي الجلاد، منصب رئيس التحرير، تقارير صحفية زعمت إهدار المال العام من خلال توريد معدات غير صالحة لمستشفيات جامعة القاهرة.