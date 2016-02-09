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رئيس الوزراء اليمني: الحل العسكري جاء لتهور الحوثيين في اليمن

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رئيس الوزراء اليمني: الحل العسكري جاء لتهور الحوثيين في اليمن رئيس الوزراء اليمني: الحل العسكري جاء لتهور الحوثيين في اليمن

خالد بحاح

قال رئيس الوزراء اليمني، خالد بحاح، اليوم الثلاثاء، إن الحل العسكري جاء كحل لتهور الحوثيين في اليمن، مؤكدًا على أن مساندة الأشقاء العرب كانت ضرورية ومهمة للغاية.

وأضاف بحاح أنه تم اتخاذ قرار بتحرير تعز وفك الحصار عنها، مضيفًا “لاحظنا في مناطق تواجد الحوثيين غياب الأحداث الإرهابية”.

وأكد بحاح أن الميليشيات بينت أنها ليست سلمية بل مدعومة من جهات خارجية، موضحًا أنها مدعومة من “إيران ولا قرار لها”.

وأشار رئيس الوزراء أن الحوثيون غير مستعدين لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، مضيفًا “نسيطر على 80% من الأراضي اليمنية ووصلنا إلى مشارف صنعاء”.

وختم بحاح خلال تواجده بصحبة وفد يمني في الإمارات، لحضور القمة العالمية للحكومات المنعقدة في مدينة دبي،  ”قد يحصل تباين ولكن أظل ابنا للرئيس قبل أن أكون نائبا عنه”.

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