«الصحة»: إضافة 350 سرير رعاية مركزة جديد ضمن منظومة الرعاية الحالية

أعلن الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي – وزير الصحة والسكان – عن إضافة وتشغيل 350 سرير رعاية مركزة خلال الثلاثة أشهر الماضية ، مشيراً إلى أن هناك عدد من المناطق التي كانت محرومة تماماً من أسرة الرعاية المركزة مثل القنطرة شرق – محافظة شمال سيناء – حيث تم إضافة 6 أسرة بها ، وناصر النوبة – محافظة أسوان – شهدت إدخال 6 أسرة ، ومطروح 6 أسرة ، والمنيا 8 أسرة.

وقال وزير الصحة والسكان أنه بنهاية هذا العام سيصل عدد أسرة الرعاية المركزة الجديدة التي سيتم إضافتها 1000 سرير , وذلك بهدف الوصول إلى النسب العالمية في عدد الأسرة وهو سرير واحد لكل 7000 ألاف نسمة.

وأشار وزير الصحة إلى أنه تم وضع خطة متكاملة للنهوض بخدمات الرعاية الحرجة , ورفع كفاءة جميع أسرة الرعاية المركزة , والاهتمام بنوعية الأسرة مثل أسرة الحروق والسموم ورعاية الأطفال ورعاية الحميات والصدر.

وأوضح أن خطة تطوير الرعايات المركزة تعتمد على 6 محاور ، المحور الأول وهو رفع كفاءة أسرة الرعاية الموجودة حاليا ، والمحور الثاني هو إعادة تشغيل الرعايات المغلقة ، والمحور الثالث هو استحداث رعايات متوسطة وأخرى تخصصية بالمناطق المحرومة ، المحور الرابع هو تفعيل نظام الاستدعاء الآلي ، والمحور الخامس هو التدريب والتعليم الطبي المستمر ، والمحور السادس هو محور الرقابة والمتابعة.

وقال أنه تم حصر جميع أسرة الرعايات المركزة على مستوى الجمهورية ، حيث بلغ عددها ما يقرب من 3642 سرير رعاية مركزة وذلك يمثل ثلث أسرة الرعاية المركزة إضافة إلى ثلث بالقطاع الخاص وثلث آخر بالجامعات ، لافتاً أنه عند حصر الأسرة وجد أن نسبة 35% من الأسرة مغلقة لنقص القوى البشرية.