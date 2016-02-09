محافظ المنيا: مكافآت مالية مجزية لطلاب الجامعة المتميزيين في محو الأمية

أعلن اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، عن تخصيص مكافآت مالية مجزية لطلاب الجامعة الذين قاموا بمحو أمية عدد كبير من المستهدفين وذلك بالتنسيق مع جامعة المنيا ،تحفيزا للطلاب على المشاركة في حل قضية محو الأمية والتي تعد قضية قومية هامة ،يجب استغلال كافة الإمكانيات لحلها من مراكز للشباب وجمعيات أهلية والجامعات والمدارس .

جاء ذلك خلال مؤتمر قضية الأمية والخطة الإستراتيجية لتعليم الكبار ،بحضور الدكتور أسامة فراج رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، والدكتور جمال ابوالمجد رئيس الجامعة ووكلاء الوزارات المعنية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ،حيث ناقش المؤتمر خطة الهيئة والمقترحات الخاصة للقضاء على الأمية وزيادة وعي الشباب والمواطنين للمشاركة بفعالية في المشروع القومي لمحو الأمية.

أكد المحافظ أهمية زيادة الوعي بقضية محو الأمية خاصة بين الشباب ودعوة جمع الجهات والهيئات للمشاركة بفاعلية في عملية محو الأمية واعدد تقارير دورية توضح حجم الإنجاز في مجال محو الأمية ومعوقات العمل للتغلب عليها.

ودعا الدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة كافة الجهات في المجتمع للمشاركة في حل هذه القضية واقترح ربط عدد من الخدمات الإضافية التي تقدمها الدولة بمحو الأمية كنوع من التحفيز مثل القوافل الطبية التي تجوب القرى والنجوع .

وأشار الدكتور أسامة فراج رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى أهمية تحديد خريطة للتحفيز الايجابي للمشاركة في القضية وقال انه تم التواصل مع وزير التموين لدراسة مقترح خاص بوضع حافز ايجابي يتعلق بصرف المقررات التموينية ،وأعلن عن تقديم مقترح أخر للمجلس العالي للجامعات لإنشاء مركز لتعليم الكبار بكل جامعة.

> من جانبها، قالت الدكتورة نجاح التلاوي مدير فرع الهيئة بالمحافظة أن اللقاء تضمن طرح المقترحات والاحتياجات المطلوبة لتطوير الأداء وتحقيق المستهدف .