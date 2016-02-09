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بالصور.. محافظ الغربية يكلف رئيس حى ثان طنطا برفع مخلفات الحفر والبناء

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أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية تعليماته لرئيس حى ثان طنطا بسرعة رفع المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر والبناء بأحد العقارات التى يتم إنشاؤها بحى ثان طنطا خلال يومين، أو إيقاف رخصة البناء الصادرة للمبنى لحين رفع المخلفات.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية لشوارع حى أول وثان طنطا لمتابعة أعمال النظافة، والتأكد من نظافة الشوارع ورفع القمامة أولا بأول من أماكن تجميعها إلى محطة الترحيل، لنقلها لمصنع تدوير القمامة بدفرة، حيث تفقد منطقة الكورنيش بحى ثان طنطا والطريق السريع وشارع على مبارك ومنطقة سيجر وشارع ترعة الشيتى وشارع الحكمة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أشرف فرج الله رئيس مدينة طنطا ورئيس حى أول وثان طنطا.
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