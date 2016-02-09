محافظ المنيا يخصص مكافآت مالية مجزية لطلاب الجامعة المتميزين فى محو الأمية

أعلن اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، عن تخصيص مكافآت مالية مجزية لطلاب الجامعة، الذين قاموا بمحو أمية عدد كبير من المستهدفين وذلك بالتنسيق مع جامعة المنيا، تحفيزا للطلاب على المشاركة فى حل قضية محو الأمية، والتى تعد قضية قومية مهمة، يجب استغلال كل الإمكانيات لحلها من مراكز للشباب وجمعيات أهلية والجامعات والمدارس.

جاء ذلك خلال مؤتمر قضية الأمية والخطة الاستراتيجية لتعليم الكبار، بحضور الدكتور أسامة فراج رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة ووكلاء الوزارات المعنية وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى، حيث ناقش المؤتمر خطة الهيئة والمقترحات الخاصة للقضاء على الأمية وزيادة وعى الشباب والمواطنين للمشاركة بفعالية فى المشروع القومى لمحو الأمية.

أكد المحافظ أهمية زيادة الوعى بقضية محو الأمية خاصة بين الشباب ودعوة جمع الجهات والهيئات للمشاركة بفاعلية فى عملية محو الأمية وإعدد تقارير دورية توضح حجم الإنجاز فى مجال محو الأمية ومعوقات العمل للتغلب عليها.

ودعا الدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة كل الجهات فى المجتمع للمشاركة فى حل هذه القضية واقترح ربط عدد من الخدمات الإضافية التى تقدمها الدولة بمحو الأمية كنوع من التحفيز مثل القوافل الطبية التى تجوب القرى والنجوع .

وأشار الدكتور أسامة فراج، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى أهمية تحديد خريطة للتحفيز الإيجابى للمشاركة فى القضية وقال إنه تم التواصل مع وزير التموين لدراسة مقترح خاص بوضع حافز إيجابى يتعلق بصرف المقررات التموينية، وأعلن عن تقديم مقترح آخر للمجلس العالى للجامعات لإنشاء مركز لتعليم الكبار بكل جامعة.

من جانبها، قالت الدكتورة نجاح التلاوى مدير فرع الهيئة بالمحافظة إن اللقاء تضمن طرح المقترحات والاحتياجات المطلوبة لتطوير الأداء وتحقيق، المستهدف .