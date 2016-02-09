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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية بالوراق

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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية بالوراق 4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية بالوراق
سيطرت قوات الدفاع المدنى بالجيزة على حريق نشب فى شقة سكنية بشارع ترعة السواحل التابع لدائرة قسم الوراق وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بالوراق، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم 4 سيارات لإخماد الحريق.

وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم منع وصولها لباقى الطوابق السكنية بعد قيام القوات بإخلاء العقار من السكان لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء، وتم فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع وصول الأهالى للمكان، وتم إخماد الحريق.

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مصر 365