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مصرع زوجين داخل مسكنهما بالشرقية بسبب موقد تدفئة

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مصرع زوجين داخل مسكنهما بالشرقية بسبب موقد تدفئة مصرع زوجين داخل مسكنهما بالشرقية بسبب موقد تدفئة
عثر عدد من الأهالى بقرية منشأة العباسة بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، منذ قليل، على جثتين لزوجين داخل غرفة نومهما، وتم إخطار الشرطة والنيابة العامة برئاسة محمد سعيد أبو دنيا وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من النقيب عمرو داود رئيس مباحث أبوحماد، بعثور أهالى قرية منشأة العباسة على زوجين متوفيين داخل مسكنهما، وانتقل معاون المباحث إلى المنزل لمعاينة الجثتين، وأفادت التحريات الأولية أن الزوجين أشعلا موقد تدفئة، داخل الغرفة، ومع غلق جميع نوافذ المنزل، توفيا خنقا، فيما لا يزال رجال المباحث يفحصون المسكن للتأكد من سبب الوفاة.

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مصر 365