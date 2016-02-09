الدفاع بـ"اقتحام سجن بورسعيد" يتهم الداخلية بقتل 2 من رجالها خلال الأحداث

تواصل محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

واستند المحامى أشرف العزبى عضو فريق الدفاع عن المتهمين، إلى شهادة أحد المصابين بعيار نارى فى الأحداث أمام المحكمة، قائلاً "هؤلاء الذين بداخل القفص لم يضربوا أحد"، واتهم الداخلية بالتسبب فى مقتل 2 من رجالها خلال الأحداث.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استادبورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.