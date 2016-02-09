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مفاجآت للجمهور في مباراة أساطير ريال مدريد وبرشلونة

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مفاجآت للجمهور في مباراة أساطير ريال مدريد وبرشلونة مفاجآت للجمهور في مباراة أساطير ريال مدريد وبرشلونة

قال راتب أحمد رئيس اللجنة المنظمة للمباراة الاحتفالية بين أساطير ريال مدريد وبرشلونة في العاصمة الرياض إن العديد من المفاجآت ستكون جاهزة للجمهور الحاضر.

وستقام المباراة بمناسبة مرور عام على تولي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة وسيشارك فيها 50 نجما كرويا سابقا.

منهم ديفيد بيكام وريفالدو وروبرتو كارلوس وديكو.

وصرح راتب كما نشرت صحيفة المواطن السعودية أن الفعاليات المصاحبة للحدث ستكون مفاجأة للجميع، فمن ضمن الاحتفالية مسابقة للجمهور سيحاول من خلالها التسجيل في مرمى حارسي الفريقين مع جائزة مالية قدرها 5 آلاف ريال لكل هدف.

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فيديو اليوم السابع

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