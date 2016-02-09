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هل تعلم قيمة أغلى تذكرة لحضور مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

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هل تعلم قيمة أغلى تذكرة لحضور مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ هل تعلم قيمة أغلى تذكرة لحضور مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

بعد اعتراض جمهور ليفربول على غلاء تذاكر مباريات فريقهم في الدوري الإنجليزي الممتاز نشرت صحيفة تليجراف أسعار تذاكر مباريات كل فريق في المسابقة.

وانسحب عدد من جمهور الريدز في مباراة فريقهم ضد سندرلاند اعتراضا على ارتفاع قيمة التذاكر.

وجاءت أعلى قيمة لتذكرة من نصيب فريق أرسنال، فبلغت قيمتها 97 يورو في ملعب الإمارات.

وتبلغ قيمة أقل تذكرة في معقل المدفعجية 27 يورو.

وأتى وست هام يونايتد في المركز الثاني بقيمة 95 يورو لأغلى تذكرة في ملعبه بينما أرخص تذكرة تبلغ قيمتها 25 يورو.

وتعد أرخص تذكرة لحضور مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من نصيب متصدر المسابقة فريق ليستر سيتي، فبلغت 22 يورو في ملعبه كينج باور، والأعلى قيمتها 50 يورو.

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