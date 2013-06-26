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ملابس راقصة في خزانة ملابس منى زكي الشخصيّة

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ملابس راقصة في خزانة ملابس منى زكي الشخصيّة ملابس راقصة في خزانة ملابس منى زكي الشخصيّة

تكبّدت الشركة المنتجة لمسلسل "دنيا آسية"، الذي يعيد الفنانة منى زكي إلى الدراما التلفزيونيّة، بعد غيابٍ، مصاريف إضافية، لقاء حقائب واكسسوارات بطلة المسلسل، وذلك طبقاً لما يقتضيه دورها كراقصة.
واستعانت منى بخزانة ملابسها الشخصيّة من أجل توفير بعض النفقات، لا سيّما أنّ زوجها أحمد حلمي من المشاركين في المسلسل، حيث ارتدت بعض الاكسسوارات والحقائب التي تمتلكها شخصيّاً، كانت قد اشترتها من باريس ولبنان، حيث تفضّل دائماً ارتداء الملابس من هذين البلدين بوجه خاصّ.

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